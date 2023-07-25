الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن “حياة كريمة”.. الكشف بالمجان على 695 مواطن بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية مجانية بقرية أم حبيب، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 يوليو.

واستقبلت القافلة 695 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية  حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات، مديرة القوافل بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأكدت “بركات” أنه تم استقبال 229 مواطن بعيادة الباطنة و57 مواطن بالجراحة و21  سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 20 سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد 220 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 47 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 26 حالة، و3 حالات بوحدة الأشعة.

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