الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 55 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ٢١ فى مرحلتها الثالثة والتى بدأت فى ٨ يوليو الجارى، لافتة إلى إزالة حالة تعدى على مسطحات مائية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مساحة ٢٩ فدانا و١٢ قيراط و١٣ سهم بدمياط.

 

أكدت “المحافظ”،  استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة 55 حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٤٥٣٨ م٢ منذ انطلاق تلك المرحلة، هذا إلى جانب إزالة حالتى تعدى تابعتين لولاية الثروة السمكية على مساحة ٥٩ فدانا و١٢ قيراط و١٣ سهما.

 

وذكرت المحافظ، أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أى حالات تعدى عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

محافظ دمياط محافظة دمياط أحداث دمياط أملاك الدولة دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

"سقط من الطابق الـ14".. ننشر صور عامل دليڤرى لقى مصرعه فى دارالسلام

مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة

تصعيد جديد من الخطيب ضد الشحات في أزمة الشيبي

الفرصة الأخيرة.. تنبيه عاجل من مدرسة المتفوقين للبنين في عين شمس

حقيقة تحديد موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا