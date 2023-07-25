إزالة 55 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ٢١ فى مرحلتها الثالثة والتى بدأت فى ٨ يوليو الجارى، لافتة إلى إزالة حالة تعدى على مسطحات مائية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مساحة ٢٩ فدانا و١٢ قيراط و١٣ سهم بدمياط.

أكدت “المحافظ”، استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة 55 حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٤٥٣٨ م٢ منذ انطلاق تلك المرحلة، هذا إلى جانب إزالة حالتى تعدى تابعتين لولاية الثروة السمكية على مساحة ٥٩ فدانا و١٢ قيراط و١٣ سهما.

وذكرت المحافظ، أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أى حالات تعدى عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.