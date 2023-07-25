الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "بنك مصر" يكشف تفاصيل طرح الشهادات الدولارية وعائدها السنوى

محمد الأتربي
محمد الأتربي

كشف محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، عن تفاصيل طرح البنوك شهادات دولارية بقيمة 7%، وشهادات 9%.

وقال "الأتربي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الشهادة الدولارية 7% في العام للعاملين بالخارج والداخل لو وضع المواطن 100 ألف دولار لمدة 3 سنوات يأخذ الفائدة كل 3 أشهر، ومن حق صاحب الشهادة أن يقترض بالجنيه المصري بحد أقصى 50% من قيمة الشهادة يشتري بها عقارات أو سيارات. 

وأضاف أن النوع الآخر من الشهادة بالدولار هي 9%، ويصرف العائد 27% لها مقدمًا 3 سنوات بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أنه في نهاية الثلاث سنوات فإن المودع يأخذ أمواله كاملة بالدولار، مشيرًا إلى أن المبادرة مفتوحة وسنرى الإقبال عليها، ولم يوضع تاريخ لإغلاقها، ولا يوجد سقف لعدد الشهادات.

فتح قروض للعاملين بالخارج

وأشار إلى أنه تم فتح قروض للعاملين بالخارج بضمان رواتبهم بالخارج ويصرف بالجنيه المصري بحد أقصى 3 ملايين جنيه.

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