الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى كافة المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في كافة المحافظات محور اهتمام الملايين من المواطنين بسبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا والتي من المتوقع أن تستمر الأسبوع المقبل كاملا، حيث تسجيل محافظات جنوب الصعيد درجات حرارة تصل إلى 46 درجة مئوية.


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في كافة المحافظات

كشف خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في كافة المحافظات، حيث أكدوا استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها خلال الفترة من يوم الثلاثاء 25 وحتى يوم الأحد 30 يوليو 2023.

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وأوضح خبراء الأرصاد أن السبب في الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا يرجع إلى امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يتعاظم تأثيره خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام والذي يتسبب في رفع درجات الحرارة، حيث تشهد فترات الليل ارتفاعا في نسبة الرطوبة مما يجعل المواطنون يشعرون بارتفاع في درجات الحرارة.

ونصحت الهيئة المواطنين بالتواجد في أماكن جيدة التهوية والتكيف مع درجات الحرارة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية حيث يعد شهر يوليو هو الأكثر سخونة في درجات الحرارة ومن المتوقع انخفاض طفيف خلال شهر أغسطس المقبل.

كما حذرت الهيئة المواطنين من التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال فترة الذروة منعا للإصابة بالحروق ونصحت بالإكثار من تناول الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية وارتداء الملابس القطنية الخفيفة فاتحة اللون وكاب للحماية من آشعة الشمس.

 

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نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة جنوب سيناء الصغرى 27 والعظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الصغرى 26 والعظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر الصغرى 25 والعظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا الصغرى 27 والعظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مطروح الصغرى 21 والعظمى 35 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الصغرى 22 والعظمى 37 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

 

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