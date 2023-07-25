الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الصحة تحذر.. علامات تدل على الإصابة بالجفاف أثناء ممارسة التمارين

الجفاف
الجفاف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، بسبب القبة الحرارية التي تضرب البلاد وبعض الدول العربية.

في هذا الصدد، حذرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من التعرض للجفاف ومضاعفاته بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وكثرة التعرض لأشعة الشمس وأن هذا يسبب العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة.

وحسب موقع Hindustan times فإن الشعور بالعطش أو الدوار أو الإرهاق أثناء اليوم او من خلال أداء  التمارين الرياضية قد تكون هذه علامات على الإصابة بالجفاف.

ويمكن للجفاف أن يعيق حياة الإنسان ويعرضه لخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، لذلك يجب تذكر أن شرب الماء خلال أداء التمارين الرياضية أمر ضروري للحفاظ على طاقة الجسم وإنعاش القلب، ويجب الاحتفاظ بزجاجات المياه في متناول اليد واعطاء الأولوية للترطيب للحصول على تمارين رياضية أكثر صحة ومتعة.

علامات تدل على الإصابة بالجفاف أثناء أداء التمارين الرياضية:

انخفاض أداء التمارين الرياضية: 
إذا لاحظت انخفاضًا مفاجئًا في أدائك أثناء تأدية التمارين الرياضية أو واجهت صعوبة في الحفاظ على المستوى المعتاد من الشدة أثناء النشاط البدني ، فقد يكون ذلك علامة على الجفاف.

جفاف أو لزوجة في الفم: 
إذا وجدت صعوبة في إفراز اللعاب أو لاحظت إحساسًا بالعطش في فمك أثناء ممارسة النشاط البدني ، فمن المهم إعادة الترطيب بشكل صحيح لأن هذا من علامات الجفاف الشديد.

تشنجات العضلات: 
عندما تكون مصابًا بالجفاف، قد يحدث خلل في توازن الكهارل في الجسم ، مما يؤدي إلى اختلال التوازن العضلي وزيادة خطر التقلصات.

التعب المفرط: 
إذا كنت تعاني من التعب الشديد أو عدم وجود دافع لمواصلة التمارين الرياضية على الرغم من الراحة الكافية، فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة إلى الترطيب.

الصداع والدوخة: 
يمكن أن يسبب الجفاف الصداع والشعور بالدوار أو خفة الرأس أثناء ممارسة النشاط البدني هذا بسبب انخفاض حجم الدم وعدم كفاية توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ.

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