ننشر تفاصيل مؤتمر تأهيل الشباب للعمل في الموانئ بدمياط

انعقد المؤتمر الختامي لمشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط (YEP MED)، برئاسة اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والذي تم تنفيذه بواسطة مؤسسة التعاون عبر الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور علاء مرسي، عميد معهد تدريب الموانئ، اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، اللواء بحري رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، و الدكتورأكرم سليمان عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وإدوارد رودس رئيس المدرسة الأوروبية للنقل متعدد الوسائط (إسكولا) ومدير المشروع، الدكتور عصمت الكرادشي، منسق مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للإتحاد الأوروبي (ENI).

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كما شارك بالحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل و العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار ،و عدد من قيادات الهيئة ، الدكتور جمال عبد الناصر بمعهد تدريب الموانئ ، و ممثلين عن ( هيئة ميناء برشلونة ، ميناء فالنسيا ، هيئة موانئ المنطقة المركزية بإيطاليا ، ميناء مارسيليا ، ديوان البحرية التجارية و الموانئ بتونس ، شركة تطوير العقبة بالأردن) ،جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، جامعة حورس، الغرفة التجارية، التعليم الفني بدمياط، ولفيف من الشركات و التوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط.

بدأ المؤتمر بكلمة اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، حيث رحب الحضور وأثنى على نجاح المشروع في تزويد الشباب بالخبرات الأساسية عن أنشطة الموانئ مع التركيز على مجالات التجارة الخارجية والتنمية المستدامة ولوجيستيات الموانئ البحرية، حيث تم تدريب (476) متدربا من شباب الطلبة والخريجين.

كما تقدم بالشكر لشركاء النجاح من معهد تدريب الموانئ والشركات والتوكيلات الملاحية العاملة بالميناء نظرا لجهودهم في تدريب الطلبة و إعطائهم الفرصة لتطبيق المعلومات والخبرات المكتسبة من خلال تطبيقها على أرض الواقع وتوفير فرص عمل للمتميزين منهم، كما أبدى استعداده التام لتقديم كافة سبل التعاون المستقبلي للمشاركة في مثل تلك المشروعات البناءة و التي تهدف إلى الإستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم والعمل على تنمية الموارد البشرية وتأهيلهم لسوق العمل.

وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع مبادرة لتعزيز التعاون المشترك بين أطراف المشروع على المدى الطويل من خلال إنشاء منصة إلكترونية تحت إسم الأكاديمية الدولية للعلوم اللوجيستية بالموانئ (PILKA) و ذلك لتبادل المعرفة و الخبرات في مجال النقل البحري واللوجيستيات من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات بشكل دوري وكذلك تنظيم برامج تدريبية مشتركة للأطراف المشاركة، مع التوسع في دعوة المزيد من الأطراف من الموانئ الأجنبية و مؤسسات التدريب المتخصصة في مجال النقل البحري و اللوجيستيات على مستوى العالم للاشتراك بها مستقبلا.