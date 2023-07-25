رسميًا.. أيمن الرمادي مديرًا فنيًا للظفرة الإماراتي
أعلن نادي الظفرة الإماراتي رسميًا، الثلاثاء، تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا للفريق بداية من الموسم المقبل.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بـ“تويتر”، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي حمدان سيف المنصوري ورئيس شركة الظفرة لكرة القدم حمد خميس المنصوري ناديالظفرة يقدم أيمن الرمادي كمدير فني للفريق الأول ويبدأ تجمعه للموسم 2024/2023.
كان الرمادي قاد سيراميكا كليوباترا منذ أيام للتتويج بكأس الرابطة في نسخته الثانية بعد الفوز الكبير على المصري باللقاء النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف.
وتولى الرمادي سيراميكا في لقاء وحيد وكان قبلها اتفق مع الظفرة الإماراتي.
كان الرمادي الذي تولى تدريب نادي أسوان هذا الموسم، وفشل في البقاء بالدوري الممتاز حيث هبط للدرجة الثانية بعد الصعود هذا الموسم.
وعمل الرمادي قرابة 15 عامًا في الإمارات وتنقل بين العديد من الأندية أبرزها الشارقة واتحاد كلباء وعجمان ودبي.