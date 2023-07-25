الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غارات جوية مكثفة للجيش السودانى جنوب الخرطوم

جريدة الدستور

أعلنت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عن غارات جوية مكثفة لطيران الجيش السوداني في جنوب الخرطوم، وفق قناة العربية الإخبارية. 

ويخوض الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو معركة اشتباكات وصراعات حادة وعنيفة  منذ 15 أبريل الماضي. 

حافة الانهيار

وقُتل ما لا يقل عن 3900 شخص من جميع الأعمار في أنحاء السودان في الصراع، وفقًا لتقدير متحفظ.

وفر أكثر من 3.3 مليون من ديارهم، 700 ألف منها إلى دول أجنبية. وانغمس ملايين آخرون في الجوع.

ويحتاج أكثر من نصف سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، لكن الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة تكافح من أجل المساعدة بسبب عدم وجود تصاريح من السلطات والتمويل من المانحين الدوليين.

وبحسب المجلس النرويجي للاجئين، فإن السودان "على حافة الانهيار، ويصارع سلسلة غير مسبوقة من الأزمات".

"كان السودان يواجه بالفعل أزمة إنسانية ساحقة ومهملة إلى حد كبير قبل اندلاع الحرب. أول 100 يوم من القتال أوصلته إلى مستويات كارثية".

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع خلال موسم الأمطار ما يزيد من مخاطر الفيضانات والمجاعة وانتشار الأمراض؛ بما في ذلك الملاريا والكوليرا.

غارات جوية مكثفة الطيران الجيش السوداني الخرطوم

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