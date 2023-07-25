الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 172 ألفًا و540 طنًا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 99%

ارشيفية
ارشيفية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 99 % من المستهدف توريده من القمح المحلي لمخازن وصوامع المحافظة، حيث تم اليوم استلام 2.5 طن من القمح المحلي موزعة ما بين 900 كجم من البنك الزراعي 1.6 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 172 ألفا و540 طنًا من القمح المحلي بإجمالي نسبة 99% من المستهدف.

ووجه رحمي، باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين، وذلك حتى نهاية موسم التوريد.

توريد افراج الف الرئيس المعزول القمح لمخازن الغربية الحكيم

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