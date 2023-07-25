هل يبقى فيتوريا مع مصر؟.. مدرب روسيا السابق يقترب من أهلى جدة

أشارت تقارير صحفية، الثلاثاء، إلى دخول اسم مدير فني جديد لتدريب أهلي جدة السعودي خلال الموسم المقبل.

وفجرت صحيفة "عكاظ" السعودية مفاجأة مدوية أمس، بشأن مفاوضات أهلي جدة مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وقالت مصادر للصحيفة إن إدارة أهلي جدة حصلت على موافقة فيتوريا لقيادة الفريق، شريطة تكفل الأهلي بتصفية كل المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.

وقالت قناة «match tv» الروسية إن مدرب المنتخب الروسي السابق ستانيسلاف تشيرتشيسوف قد يصبح مدرب أهلي جدة.

صاحب الـ59 عامًا قدم مونديالا تاريخيا مع روسيا في 2018 عندما وصل بهم إلى ربع نهائي البطولة لأول مرة في تاريخهم.

وأقيل المدرب الروسي منذ أسبوع من تدريب نادي فيرينتسفاروشي المجري.