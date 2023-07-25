نوران أبو طالب: تعلمت من والدتي أصول الموسيقى والغناء على مسارح الأوبرا

أعربت المطربة نوران أبو طالب، عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وإحياءها حفل الليلة قبل الختامية للمهرجان مساء أمس الإثنين على المسرح المكشوف.

وقالت "نوران" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمدلله انبسطت جدا بالمشاركة والغناء للجمهور الأوبرالي العظيم فدائما انتظر المهرجانات والفعاليات الأوبرالية وأحرص على المشاركة وأشعر أن الغناء على تلك المسارح يشبعني فنيا، خاصة أننى قد تربيت على الأعمال الطربية الجادة وأصول الموسيقى فوالدتي هي الدكتورة نسرين رشدي عميد معهد الكونسرفتوار، ووالدي أستاذ فنون مسرحية الدكتور أسامة أبوطالب ودائما أسعى كى أكون قدر المسؤولية".

وكانت "نوران" قد تغنت خلال حفلها أمس بنخبة من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية بين التراثية والمعاصرة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها بتشوف علامات، إعجاز، في الليل، آه يا لالي، ريحتك ياما يا نجمة، أهوا ده اللي صار، فوازير، لو ما تعاتبنا، في ظروف تانية، التوبة، شبابيك، والله ما طلعت وروح خبر.

كما شاركت نوران مؤخرا فى حفل الموسيقار الكبير هانى شنودة، باعتبارها إحدى المواهب الشابة الواعدة، اطلعت على أنواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر، بدأت رحلتها الموسيقية عام 2015، حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص، حيث قدمت عروضا فنية بمصر والأردن، شاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقي الجاز، هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور.

فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء

وتضم فعاليات المهرجان الصيفى 20 حفلًا تقام على 7 مسارح بالقاهرة والإسكندرية (المكشوف - الكبير - الجمهورية - معهد الموسيقى العربية - سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" - أوبرا دمنهور)، وتتضمن عروضًا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة، ومن المقرر أن يختتم فعاليات المهرجان الموسيقار هشام خرما مساء بعد غد الأربعاء بحفل ضخم يحييه على المسرح المكشوف رفقة فرقته الموسيقية بالأوبرا المصرية.