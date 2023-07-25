الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نوران أبو طالب: تعلمت من والدتي أصول الموسيقى والغناء على مسارح الأوبرا

نوران أبو طالب
نوران أبو طالب

أعربت المطربة نوران أبو طالب، عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وإحياءها حفل الليلة قبل الختامية للمهرجان مساء أمس الإثنين على المسرح المكشوف.

وقالت "نوران" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمدلله انبسطت جدا بالمشاركة والغناء للجمهور الأوبرالي العظيم فدائما انتظر المهرجانات والفعاليات الأوبرالية وأحرص على المشاركة وأشعر أن الغناء على تلك المسارح يشبعني فنيا، خاصة أننى قد تربيت على الأعمال الطربية الجادة وأصول الموسيقى فوالدتي هي الدكتورة نسرين رشدي عميد معهد الكونسرفتوار، ووالدي أستاذ فنون مسرحية الدكتور أسامة أبوطالب ودائما أسعى كى أكون قدر المسؤولية".

وكانت "نوران" قد تغنت خلال حفلها أمس بنخبة من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية بين التراثية والمعاصرة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها بتشوف علامات، إعجاز، في الليل، آه يا لالي، ريحتك ياما يا نجمة، أهوا ده اللي صار، فوازير، لو ما تعاتبنا، في ظروف تانية، التوبة، شبابيك، والله ما طلعت وروح خبر.

كما شاركت نوران مؤخرا فى حفل الموسيقار الكبير هانى شنودة، باعتبارها إحدى المواهب الشابة الواعدة، اطلعت على أنواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر، بدأت رحلتها الموسيقية عام 2015، حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص، حيث قدمت عروضا فنية بمصر والأردن، شاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقي الجاز، هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور.

فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء

وتضم فعاليات المهرجان الصيفى 20 حفلًا تقام على 7 مسارح بالقاهرة والإسكندرية (المكشوف - الكبير - الجمهورية - معهد الموسيقى العربية - سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" - أوبرا دمنهور)، وتتضمن عروضًا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة، ومن المقرر أن يختتم فعاليات المهرجان  الموسيقار هشام خرما مساء بعد غد الأربعاء بحفل ضخم يحييه على المسرح المكشوف رفقة فرقته الموسيقية بالأوبرا المصرية.

الأوبرا المصرية الفرقة الموسيقية المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المسرح المكشوف المطربة نوران أبو طالب الدكتورة نسرين رشدي الموسيقى العربية الموسيقى والغناء

الأكثر قراءة

مريض من أسابيع.. طليق بوسى أدلى بأقواله فى قضية "سرقة إيصالات الأمانة"

لعنة النيران تصل إيطاليا.. غلق مطار صقلية وانقطاع متواصل للكهرباء والماء

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

الاتصالات: تأسيس 116 شركة جديدة برأس مال 110 ملايين جنيه

جثة مبتورة الساقين تكشف السر.. القصة الكاملة لجريمة "العشق المجنون" بالغربية

الزمالك يحدد موعد تجديد عقد فتوح وصبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا