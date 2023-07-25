"الحلبوسى" يؤكد دعم التنسيق الاستراتيجى بين العراق والأردن

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، دعم السلطة التشريعية للتنسيق الاستراتيجي بين العراق والأردن.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحلبوسي استقبل رئيسَ الوزراء الأردني بشر الخصاونة، والوفد الوزاري المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهمية تنفيذ الاتفاقات للجنة العراقية الأردنية المشتركة للتعاون في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، منها في مجال الصناعة والطاقة والربط الكهربائي والزراعة والبيئة والصحة والتعليم، والتعاون الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التعاون بين مجلس النواب العراقي والأردني وتنسيق المواقف في المحافل العربية والإقليمية والدولية".

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء: "على دعم السلطة التشريعية في العراق للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين"، مثمنًا "دور الملك عبدالله الثاني في تعزيز أسس التعاون في المجالات كافة".

من جهته، عبَّر رئيس الوزراء الأردني عن "حرص بلاده على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين على المستويات كافة"، مشيدًا "بحالة الأمن والاستقرار التي يشهدها العراق، والتي تعد عاملًا أساسيًا للتنمية والازدهار".