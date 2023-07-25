الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مليون و215 ألفًا من ذوى الإعاقة يحصلون على دعم نقدى

الاعاقة
الاعاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم توفير دعم نقدي لمليون و215 ألف شخص من ذوي الإعاقة، بإجمالي تكلفة تتخطى 8.2 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة أنه تم استخراج ما يقرب من مليون و20 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استفادة 1,9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية.

وأشارت إلى أنه تم توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية قدرها 3,4 مليون جنيه، علاوة على دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية، ويتم دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة، وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن ذوي الإعاقة، كذلك وافقت وزارة الإسكان على تخصيص 5% من الأدوار الأرضية بشقق الإسكان الاجتماعي قبل فتحه لعموم المواطنين.

وأوضحت أن مؤسسات التثقيف الفكري تقوم بتوفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الفئة العمرية بين 8- 18 سنة، سواء عن طريق تنمية المهارات الشخصية أو التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل.   

الأكثر قراءة

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

وقف نظر دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور بتهمة «السب والقذف»

مريض من أسابيع.. طليق بوسى أدلى بأقواله فى قضية "سرقة إيصالات الأمانة"

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بوابة الأزهر الشريف

النصر السعودى يتعادل سلبيًا مع باريس سان جيرمان وديًا

عقب وفاة طليق بوسى.. قانونيون يوضحون مصير قضية "سرقة الشيكات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا