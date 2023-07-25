مليون و215 ألفًا من ذوى الإعاقة يحصلون على دعم نقدى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم توفير دعم نقدي لمليون و215 ألف شخص من ذوي الإعاقة، بإجمالي تكلفة تتخطى 8.2 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة أنه تم استخراج ما يقرب من مليون و20 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استفادة 1,9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية.

وأشارت إلى أنه تم توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية قدرها 3,4 مليون جنيه، علاوة على دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية، ويتم دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة، وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن ذوي الإعاقة، كذلك وافقت وزارة الإسكان على تخصيص 5% من الأدوار الأرضية بشقق الإسكان الاجتماعي قبل فتحه لعموم المواطنين.

وأوضحت أن مؤسسات التثقيف الفكري تقوم بتوفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الفئة العمرية بين 8- 18 سنة، سواء عن طريق تنمية المهارات الشخصية أو التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل.