الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«الخارجية» تستدعى القائم بأعمال سفارة السويد على خلفية الإساءة المتكررة للمصحف الشريف

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه بناء على توجيه من سامح شكرى وزير الخارجية، استدعى السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، صباح اليوم، القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة، حيث تم إبلاغه إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل- حكومة وشعبًا- الحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف بالسويد.

وأكد السفير إيهاب نصر، خلال اللقاء، أن مصر سبق وأن حذرت من التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة، وما تؤدى إليه من تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا وإثارة خطاب الكراهية والتطرف وتشجيع المساعي والأفكار الهدامة الساعية لهدم روابط التواصل الحضاري بين شعوب ومجتمعات العالم.

تفاصيل استدعاء القائم بأعمال السفير السويدي

وشدد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، في هذا الصدد، على الموقف المصري الراسخ والرافض لمظاهر ازدراء كل الأديان أو الإساءة لمعتنقيها، باعتبارها لا تمثل بأي حال مظهرًا للحق فى حرية التعبير، والتي تقتضي عدم الإساءة لمعتقدات الآخرين أو تدنيس مقدساتهم، وذلك على النحو الذي عبرت عنه بيانات وزارة الخارجية ذات الصلة وآخرها البيان الصادر في 21 يوليو الجاري، كما أثبتته التداعيات السلبية الماثلة حاليًا والناجمة عن هذه الحوادث المؤسفة.

وبحسب تصريحات أبوزيد، فقد أوضح مساعد وزير الخارجية خلال المقابلة ضرورة اتخاذ السلطات السويدية، وغيرها من الدول التي شهدت حوادث مماثلة، الأجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة ومحاسبة مرتكبيها، وذلك سعيًا للحفاظ على ثقافة التسامح ومبادئ التعايش السلمي والحوار وقبول الآخر، الأمر الذي يساهم في تعزيز العلاقات الودية والمتحضرة بين شعوب ودول العالم.

الخارجية السويد سفارة السويد مصر إدانة مصر حرق المصحف

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