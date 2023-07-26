الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس وليم يحتفل بعيد القديسين يواقيم وحنة بديروط

مرقس وليم
مرقس وليم

ترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد القديسين يواقيم، وحنة، والدي السيدة العذراء مريم، وشفيعي الرهبنة، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بديروط.

شارك في الاحتفال القمص أنطونيوس بشاي، راعي الكنيسة، والأب أثناسيوس عزيز، وكيل عام المطرانية، حيث أشاد الأنبا مرقس، بالحضور الفعال للأخوات الراهبات بالإيبارشية، على مختلف المستويات.

وخلال العظة، تحدثت الأخت سامية، من راهبات القديسة حنة بالرعية عن تاريخ الرهبنة، وروحانيتها، انطلاقًا من رسالة المؤسسة، الطوباوية أنّا روزا غتّورنو.

وتكلمت الأخت الراهبة عن معنى روح الانتظار، والإعداد لمجئ الرب يسوع، وأهمية الثقة الدائمة فى مواعيد الرب، كما ألقت الأخت سامية الضوء عن اختيار القديسة حنة، والقديس يواقيم، والدي السيدة العذراء، كشفيعين للرهبنة.

فى نهاية العظة، أبرزت الأخوات الراهبات، الوعود الرهبانية، أمام راعي الإيبارشية. واختتم القداس الإلهي، بالتطواف الاحتفالي، بأيقونة القديسين الجليلين.

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