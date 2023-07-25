أيمن مختار يفتتح أكبر قافلة للحماية الاجتماعية بالدقهلية

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أكبر قافلة للحماية الاجتماعية بمحافظة الدقهلية من صندوق تحيا مصر، معرض "دكان الفرحة" بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة الرياضي، والذي يقامه صندوق تحيا مصر، وبإشراف ومتابعة هشام خليفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع الدكتور عماد عوض، رئيس جمعية البر والتقوى المصرية، ومن خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بإشراف ومتابعة الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح مختار أن المعرض يستفيد منه ما يزيد على 4 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، أبناء الدقهلية، حيث يحصلون على المعروضات كهدايا من الصندوق، وقد وجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارات التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية لتحقيق استفادتهم من المعرض.

كما ثمن المحافظ دور صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، على دعمهم المستمر للأسر الأولى بالرعاية، من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتقديم كافة المساعدات لهم، سواء في حالات الأمراض المزمنة، أو ذوي الإعاقة، أو الحالات المرضية، أو كبار السن، وأصحاب الدخل الضعيف، أو المشروعات الصغيرة، أو الحالات الملحة، أو حالات الزواج وغيرها.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن قافلة الحماية الاجتماعية من صندوق تحيا مصر، معرض "دكان الفرحة" يستمر لمدة 3 أيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس، بهدف إتاحة الفرصة للأسر المستهدفة من فئات الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم كهدية من الصندوق، مضيفًا أن المعرض يضم 40 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات، فضلاً عن توزيع لعب الأطفال وأدوات مكتبية متنوعة، وكذلك 40 طنًا من الخضروات ضمن مبادرة "بالهنا والشفاء" لتوزيعها على الأسر المستحقة، ومواعيد المعرض من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

حضر الافتتاح منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد بدر ممثل جمعية البر والتقوى المركزية.

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