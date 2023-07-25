محافظ الإسكندرية يشدد على الاهتمام بالشباب وتأهيلهم للمهن التي يتطلبها سوق العمل

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،على الاهتمام بالشباب من الجنسين والعمل على توفير فرص عمل حقيقية لهم وكذلك فرص تدريب مهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ونظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية دورة تدريبية علي التفصيل والخياطة بالإسكندرية بمحرم بك في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية، حيث تم التدريب المهنى لـ 30 متدربة.

- 200 ساعة تدريبية المتدربات

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه تم الانتهاء من تدريب الشباب علي مهن التفصيل والخياطة بواقع 200 ساعة تدريبية، ولمدة شهرين متتاليين.

وأشار وكيل المديرية ، على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة بالإسكندرية مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة وتوفير فرص العمل اللائقة لهم.

- 42 دورة تدريبية للموظفين

وكان قد واصل مركز الإسكندرية للتدريب ATC تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل فى مجالات مختلفة، واستهدفت الدورات فئات متنوعة من الموظفين، حيث تم تنفيذ 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل خلال الـ 6 شهور الماضية، وقد بلغ عدد المستفيدين من الدورات وورش العمل 1353 موظف. وذلك بمتابعة المهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بديوان المحافظة وجميع الاحياء والجهات التابعة لمحافظة الإسكندرية.

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