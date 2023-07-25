بمشاركة الفار.. دورة سنوية مجهزة على أعلى مستوى تحت عنوان "لا للتعصب" بـ "دمشيت"

فى قرية بسيطة تبعد عن مدينة طنطا أقل من ١٠ كيلو مترات تقع قرية “دمشيت” التابعة لمركز طنطا ، والتى تهتم برياضة كرة القدم منذ عدة سنوات، والتى تحرص القرية على إقامه دورة سنوية مجهزة على أعلى مستوى .



حيث أكد حمزة جميل منظم الدورة السنوية بالقرية، أن الحفل يقام سنويا والعام الحالى يقام تحت شعار "لا للتعصب" والذى يهدف لبث روح الرياضة بين الشباب، مضيفا أن هذا العام تم استخدام تقنية الفار لأول مرة على مستوى المحافظة.



وأكد أحمد المرسى من أهالى القرية، أن الدورة تأتى هذا العام فى أبهى صورها بمشاركة أكثر من ٣٠ فريقا، مشيرا إلى أن تقنية الفار فى تلك الدورة يعتبر إنجاز للقرية هذا العام.



