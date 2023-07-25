إزالة 33 تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكدت "بلبع"، على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب وذلك داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 عن تنفيذ 33 قرار إزالة على مساحة 1362 مترًا مربعًا عبارة عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 657 م2 بكفر الدوار، 8 حالات تعدي بمساحة 428 م2 بكوم حماده،و 3 حالات تعدي بمساحة 111 م2 بالمحمودية، و7 حالات تعدي بمساحة 105 م2 بشبراخيت،و 8 حالات تعدي بمساحة 61 م2 بأبو المطامير.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.