تعاون علمي بين "قومي البحوث" وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان

بحث القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور حسين درويش مع وفد من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان آليات دعم التعاون المشترك، تمهيدا لعقد سلسلة من الاتفاقيات العلمية بين الجانبين، وذلك في إطار دعم العلاقات بين المركز والجامعات والهيئات البحثية المختلفة بالداخل والخارج.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور سعيد جعبوب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والإبتكار، والدكتورة عفراء العدوية عميد كلية العلوم التطبيقية والصيدلة، والدكتور يحيى الشامسى عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا - أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.. وقام عمداء المعاهد بالمركز بتقديم نبذة سريعة عن أهداف معاهدهم وتخصصاتها المختلفة، والوحدات الإنتاجية ووحدات الخدمات بها.

واستعرض عمداء المعاهد بالمركز بعض المشروعات والبحوث التطبيقية والمعروضات الصناعية والخدمات التي يقدمها مركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، تمهيدا لعقد سلسلة من الاتفاقيات بين المركز والجامعة.

ومن جهته، أشاد وفد الجامعة بسلطنة عمان بنتائج اللقاء، والمناقشات المثمرة والتطور فى كافة مجالات البحث والتطوير، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية، متطلعا إلى مزيد من التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات، وخاصة المجالات الهندسية، وصناعات النسيج، والعلوم الصيدلية، والصناعات الكيماوية.

وأكد أعضاء الوفد أن المركز القومي للبحوث يعتبر من أهم المراكز البحثية التطبيقية متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط، وأحد المؤسسات البحثية الرائدة في ربط البحث العلمى بالصناعة.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشؤون العلمية والبحثية، والدكتور خالد أحمد شمس مستشار رئيس المركز، والدكتور أحمد إسماعيل الأستاذ بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية ومنسق اللقاء، ونخبة من عمداء المعاهد المختلفة بالمركز القومي للبحوث.