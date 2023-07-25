الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعاون علمي بين "قومي البحوث" وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

بحث القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور حسين درويش مع وفد من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان آليات دعم التعاون المشترك، تمهيدا لعقد سلسلة من الاتفاقيات العلمية بين الجانبين، وذلك في إطار دعم العلاقات بين المركز والجامعات والهيئات البحثية المختلفة بالداخل والخارج.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور سعيد جعبوب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والإبتكار، والدكتورة عفراء العدوية عميد كلية العلوم التطبيقية والصيدلة، والدكتور يحيى الشامسى عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا - أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.. وقام عمداء المعاهد بالمركز بتقديم نبذة سريعة عن أهداف معاهدهم وتخصصاتها المختلفة، والوحدات الإنتاجية ووحدات الخدمات بها.

واستعرض عمداء المعاهد بالمركز بعض المشروعات والبحوث التطبيقية والمعروضات الصناعية والخدمات التي يقدمها مركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، تمهيدا لعقد سلسلة من الاتفاقيات بين المركز والجامعة.

ومن جهته، أشاد وفد الجامعة بسلطنة عمان بنتائج اللقاء، والمناقشات المثمرة والتطور فى كافة مجالات البحث والتطوير، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية، متطلعا إلى مزيد من التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات، وخاصة المجالات الهندسية، وصناعات النسيج، والعلوم الصيدلية، والصناعات الكيماوية.

وأكد أعضاء الوفد أن المركز القومي للبحوث يعتبر من أهم المراكز البحثية التطبيقية متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط، وأحد المؤسسات البحثية الرائدة في ربط البحث العلمى بالصناعة.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشؤون العلمية والبحثية، والدكتور خالد أحمد شمس مستشار رئيس المركز، والدكتور أحمد إسماعيل الأستاذ بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية ومنسق اللقاء، ونخبة من عمداء المعاهد المختلفة بالمركز القومي للبحوث.

عمان قومي البحوث جامعة التقنية والعلوم لمركز القومي للبحوث البحث العلمي والإبتكار القومي للبحوث

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2023 خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

استبعاد مدير مدرسة بتهمة تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور في القليوبية

"الدفاع الجوى" تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للاتصالات "ITC-Egypt 2023"

"من دلوقتى لحد الشتاء".. برلمانى يطالب بغلق المحلات 10 مساء وقطع الكهرباء عن الطرق الرئيسية

"المرور" تُحرر 99 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا