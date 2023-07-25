الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اشتعال حريق بسيارة ملاكى أعلى الطريق فى إمبابة

جريدة الدستور

اشتعل حريق بسيارة ملاكي أعلى شارع محمد الإمبابى فى دائرة قسم إمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد باشتعال حريق بسيارة فى إمبابة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث، ومحاصرة النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق اشتعل بسيارة ملاكي، مما أسفر عن تفحمها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

حريق سيارة ملاكي قسم إمبابة

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