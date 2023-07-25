بعد تفعيل بند شرائه.. هل يواصل مصطفى فتحى تألقه مع بيراميدز؟

تكاد تكون هي الصفقة الأهم التي أبرمها نادي بيراميدز حتى الآن، وهي الحفاظ على تواجد مصطفى فتحي في صفوفه بتفعيل بند شرائه من نادي التعاون السعودي.

فهو يعد من أمهر وأفضل اللاعبين المصريين في مركز الجناح الأيمن، إذ يتقن المراوغة والاختراق والتسديد، وتشتم منه رائحة الخطورة بمجرد أن تصل الكرة إلى قدمه.

مباراة واحدة لعبها مصطفى مع بيراميدز في موسم 2021/ 2022

كان بيراميدز قد استعار مصطفى من التعاون في سبتمبر الماضي لمدة موسم واحد فقط، وفي هذا الموسم تمكن من حجز مكان ثابت له في تشكيلة بيراميدز الأساسية لكنه لعب مباراة واحدة فقط لحساب موسم 2021/ 2022، وهي كانت في دور الثمانية في بطولة كأس مصر أمام نادي البنك الأهلي، وبالرغم من أنه تم طرده في الدقيقة 31 إلا أنه صنع الهدف الذي فاز به بيراميدز.

بعدها تغيب عن مباراتي دور قبل النهائي، والنهائي.

مشاركات مصطفى مع بيراميدز في الموسم الحالي

أما في الموسم الحالي فقد شارك مصطفى مع بيراميدز في 47 لقاء، وأحرز فيها 13 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وهي موزعة كالتالي:

32 لقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، وأحرز فيها 9 أهداف بمعدل هدف في كل لقاء، وقدم 5 تمريرات حاسمة بواقع تمريرة حاسمة في كل لقاء.

لم يشارك سوى في لقاءين أمام نادي طلائع الجيش في الأسبوعين الـ17، والـ34، واللقاءان فاز بهما بيراميدز بنتيجتي هدف نظيف، و4– 2 على الترتيب.

لقاءان في كأس مصر، ولم يحرز فيهما أي هدف لكنه قدم تمريرة حاسمة واحدة أمام البنك في دور ربع النهائي، وفاز بيراميدز في هذا اللقاء بنتيجة 3 أهداف دون رد، وقبله شارك في لقاء دور الـ16 أمام نادي الاتحاد السكندري.

لم يشارك في لقاء الدور الأول أمام نادي راية الذي انتهى بتغلب بيراميدز بنتيجة هدفين دون مقابل.

لقاء كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي الذي انهزم فيه بنتيجة هدف نظيف.

12 لقاء في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وأحرز فيها 4 أهداف منها هدفان أحرزهما في شباك نادي أسكو كارا التوجولي في الجولة الرابعة في المجموعة الثالثة، وتغلب بيراميدز في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة 4– 1.

ماذا قدم مصطفى مع التعاون في نصف موسم؟

ما يثير الدهشة حقًا هو تفريط التعاون بهذه السهولة في مصطفى، فهو لم يكن احتياطيًا بل كان أساسيًا في تشكيلة الفريق.

منذ أن انضم مصطفى إلى التعاون في يناير 2022 لعب معه 15 مباراة مسجلًا فيها 5 أهداف، وصانعًا مثلها، وهي مقسمة كالآتي:

12 مباراة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) مسجلًا فيها الأهداف الخمسة بواقع هدفين في مرمى نادي الرائد في الأسبوع العشرين، وصانعًا هدفين.

لم يتغيب عن أي مباراة.

مباراة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الثمانية أمام نادي الاتحاد الذي تغلب بنتيجة 2– 1.

لعب مصطفى في هذه المباراة 69 دقيقة.

مباراتان في بطولة دوري أبطال آسيا صانعًا 3 أهداف كلها في مباراة واحدة أمام نادي باختاكور طشقند الأوزبكي في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الرابعة، والمدهش أن انهزم التعاون في هذه المباراة بنتيجة كبيرة 4– 5.

وهذه كانت المباراة الثانية التي لعبها مصطفى في البطولة، بينما كانت المباراة الأولى أمام نفس المنافس باختاكور في الجولة الثانية، وأيضًا خسرها التعاون بنتيجة هدف دون رد، وغادر مصطفى الملعب بعد أن لعب 77 دقيقة. أي تغيب مصطفى عن 4 مباريات.

بعد انتقاله بشكل نهائي إلى بيراميدز: هل يواصل مصطفى تألقه مع بيراميدز في الموسم المقبل، ويصنع الفارق، ويسهم في تتويج بيراميدز بلقب يبحث عنه؟