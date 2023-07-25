مع احتفال الكاثوليك بذكرى استشهادها اليوم.. من هي القديسة فالنتينا العذراء الشهيدة؟

فى القرون الأولى وأثناء إنتشار المسيحية كانت موجة الاضطهاد تنتقل من بلدة الى أخرى مثل مصر وفلسطين وسوريا وفينيقية ونيقوميديا (عاصمة بيثينيا) والتي جعلها دقلديانوس عاصمة الامبراطورية فى الشرق فى قيصريه فلسطين كانت تعيش “فالنتينا" ابنة ال 18 من عمرها، كانت عذراء عفيفة مسيحية من بيت مسيحي.

نشأت على السلوك القويم والتمسك بالإيمان السليم محبة فى الملك السيد المسيح له كل المجد فهي إمراه فى الجسم وفى قوة الإدراك رجل. وكانت تحفظ الكتاب المقدس وتتلُ فى المزامير والتسابيح.

وكانت تصلها أخبار شهداء المسيحيين المؤمنين على يد الحكام الظالمين. فكانت تصلى من أجل أن يثبتهم الرب يسوع المسيح في الايمان الى النفس الاخير، وان يحفظ كنيسته وشعبه ورعيته. وكانت تغبط من يستشهد على اسم المسيح له المجد. وهي التي كانت تقول "إن نزل على جيش لا يخاف قلبي.



ذهبت فالنتينا الى غزة من أجل زيارة أقاربها. وبمجرد وصولها رأت الولاة الرومانيين وهم يعذبون بعض المقبوض عليهم من المؤمنين المسيحيين. ويأمروهم بالسجود للأوثان ووضع البخور أمامهم، وراعها ثبات المسيحيين واحتمالهم شدة العذابات حتى الموت.



وحدث في عهد الوالي فرميليانوس الذي عُين بدلًا من أوريانوس في فلسطين، أن كانت هناك امرأة من غزة قوية الإرادة ثابتة العزيمة، ولما هُدّدت بالزنا معها هاجمت الوالي، فقُبض عليها وجلدت أولًا ثم رُفعت على خشبة ومزّق جنباها، وصار المعذبون يعذبونها بوحشية وبلا توقف كأمر القاضي.

وكانت فالنتينا مارة بالقرب عندما شاهدت ذلك، فلما رأت ذلك كله وصرخت بصوت عالي في وجه القاضي قائلة " إلى متى يستمر تعذيبكم لأختي".



فعندما سمع الوالي صوتها أمر بالقبض عليها فساقوها أمامه وسألها: "من أين اتت وما هي عقيدتك؟ فأجابته: "أنا مسيحية واؤمن بالمسيح الاله الواحد الذي له السجود".

فعندئذ أمرها بأن تسجد للأوثان وتعطي البخور لهم فرفضت بقوة فجروها بشده ناحية المذبح.

وعندما رأت الشهيدة المعلقة على الخشبة رفست المذبح بقدميها بكل الشجاعة فسقط بما عليه من نار، فزأر الوالي بجنون وصار يعذبها بشده وعنف في جنبيها وكل جسدها.

ثم أوثق الاثنان فالنتينا

والاخت الاخرى والقاهما في نار متقدة ونالتا أكاليل الشهادة. نالت فالنتينا إبنة 18 سنة إكليل الشهادة بفرح وعزاء فحصدت مع الشهيدة الأخرى الفردوس النعيم وتركتا لنا مثالا وقدوه في الشجاعة والثبات على الايمان واحتقار اباطيل العالم، فكم يفتقد عالمنا اليوم إلى أمثال القديسين الشهداء.