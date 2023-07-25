الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الرهبنة اليسوعية تحتفل بقداس ذكرى الأربعين للأب هنري بولاد اليسوعي

كنيسة
كنيسة

احتفلت الرهبنة اليسوعية في مصر، اليوم الثلاثاء بقداس ذكرى الأربعين لانتقال الأب هنري بولاد اليسوعي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالفجالة، و قام بالخدمة فريق كورال الكنيسة.

ترأس القداس الإلهي الأب فوزي نصري اليسوعي، بمشاركة عدد من الإخوة، والآباء اليسوعيين، من مختلف الأديرة بالقاهرة، وشبرا، والإسكندرية، والمنيا، ولبنان.

وشارك بالحضور رؤساء، وأعضاء العديد من الجماعات الرهبانية الرجالية، والنسائية، بحضور أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والعاملين بالمدارس اليسوعية من مصر الجديدة، والقبيسي، والفجالة، بجانب العديد من قادة، وأعضاء مسؤولي الأنشطة الرسولية، التي تتبع الروحانية الإغناطية، جماعات رفاق الكرمة، والنشاط الإفخارستي للشباب.

كما حضر أيضًا المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، والعديد من الاعضاء، وفريق العمل الإداري.

ومن جانبه، تحدث الأب نادر ميشيل اليسوعي في عظة القداس عن الجوانب المضيئة في حياة الأب بولاد، مشيرًا إلى مجالات الخدمة، والرسالة، التي شغلها الأب المتنيح، بالإضافة إلى رؤيته الإرسالية، والدفع بالشباب، من أجل نشر الكلمة في بلدان عديدة.

واختتم حديثه بالبعد النقدي، وروح التمييز لدى الأب بولاد على خطى القديس إغناطيوس دي ليولا، من أجل الدفع برسالة الجماعة الرهبانية بمصر، وخارجها.

كذلك، قدم الأب نصري فوزي، نبذة مختصرة عن حياة الأب بولاد، كما أقيم على هامش الاحتفال، معرض لكتابات الأب بولاد الصادرة "بلغة الضاد".

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