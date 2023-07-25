الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

7 نصائح للأمهات لتجنب أضرار ارتفاع درجات الحرارة لدى الأطفال

جريدة الدستور

تضرب البلاد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام الحالية وتستمر حتى أخر الأسبوع الأمر الذي أصاب كثيرات من الأمهات بالقلق علي أطفالهن خاصة حديثي الولادة، وترصد “الدستور” عددا من النصائح ينبغى اتباعها لعدم تعرض الطفل لآثار سلبية ناتجة عن الحر خاصة فى فترات الظهيرة..

قالت الدكتور ولاء قنديل إستشاري طب الأطفال لـ"الدستور":" يجب علي الأم أن تتجنب الخروج من ١٢-٤ وقت ذروة الحرارة، مع نتجنب الدخول المفاجئ من الحر الشديد لمكان مكيف أو العكس مع لبس  البيبي قطن ١٠٠٪ وتكون هدوم واسعة ويفضل ابيض او الوان فاتحة وحذاء مفتوح".

 أضافت :" تأخذ الأم خذرها وتضع لطفلها غطاء واقي من الشمس وكريم مناسب مع غسل الوجع باستمرار لتخفيف شدة الحرارة التي يتعرض لها أثناء النزول من المنزل، مع رضاعته قبل النزول وبعد الرجوع بحد أقصي ساعتين مع شرب الأم ماء كافي من أجل ادرار الحليب". 

 

وقدمت بعض النصائح التي تخص حديثي الولادة لتجنب حرارة الشمس:

1- أضرار اللبس الزيادة: سخونيه وارتفاع بالحرارة /جفاف /ارتفاع بنسبة الصفراء /لغبطة بأملاح الجسم /عرق كتير /حموالنيل

2- لبس طبقة واحده داخلي وطبقة واحدة خارجى

3 -لبس قطن ١٠٠٪

4- تغطية الطفل أثناء النوم بكوفرته قطن خفيفه

5- ترطيب حرارة المنزل والابتعاد عن الحر

6- تشغيل التكييف لأنه افضل من المروحة بولا يتخطي  ٢٥ درجة ووقتها تغطى البيبي بكوفرتة

7-تجنب تسليط المروحة عن الطفل

ارتفاع درجات أستشاري طب الأطفال الكثير من الأمهات تجنب حرارة الشمس درجة الحرارة درجات الحرارة

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