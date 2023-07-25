الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زراعة القناة تفتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في 3 برامج جديدة

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم فتح القبول لبرنامج تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي Climate Change, Sustainable Agriculture and Food Security بدء من 1اغسطس وحتى 30 سبتمبر 2023.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الدراسه في البرنامج ترتكز علي ثلاثة محاور ذات اهتمام دولي واقليمي ومحلي، موضحا أن البرنامج يهدف إلى بناء القدرات النظرية و البحثية من خلال تطبيق منهجيات تكاملية لتعزيز الاستدامة الزراعية و السلامة البيئية على الصعيدين المحلي و الدولي، كما تهتم الدراسة بالتغيرات المناخية وعلاقتها بإستدامة الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.

بينما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن هذا البرنامج انطلق منذ مارس 2019 ويعد الوحيد على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن طرق التعلم بالبرنامج تتنوع لربط المحتوي النظري بالتطبيق العملي.

كما أشار الدكتور محمد ياسين عميد كلية الزراعة بجامعة قناة السويس ، أن البرنامج  120 نقطة أوروبية معتمدة ECTS.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، أن الرسائل البحثيه بالبرنامج تركز علي النظم الزراعية المستدامة، تطبيقات الطاقة المتجدده، تطبيقات الزراعة الرقميه، التدوير المستدام للمخلفات، الزراعة الحيوية، التنوع الزراعي، الاقلمة للتغيرات المناخية.

وأشارت الدكتورة منال محمد حفني منسق البرنامج بكلية زراعة جامعة قناة السويس، أن البرنامج يقبل الحاصلون علي درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية و الطب البيطري والعلوم البيولوجية و العلوم البيئية.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على فتح برامج جديدة مختلف كليات الجامعة سنويا بهدف التطوير ومواكبة المستجدات للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب على أعلى مستوى.

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