محافظ كفر الشيخ: تحرير 175 محضرا متنوعا خلال حملات على المخابز بـ10 مراكز

أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تحرير 175 محضراً متنوعا لأصحاب المخابز بقرى ومدن المحافظة، من خلال الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن السكرتير المساعد للمحافظة عبد الغفار الديب، ووكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عماد حبيب، ورئيس مركز بلطيم عمرو الفداوي قادوا حملات تموينية؛ أسفرت عن 27 محضرا.

وقاد رئيس مركز ومدينة بيلا جمال ساطور الحملات التموينية بمخابز القرى والمدينة، حرر - خلالها - 27 محضرا متنوعاً، فيما أسفرت الحملات التي أشرف عليها رئيس مركز ومدينة مطوبس حاتم الهيدبي بقرى الجزيرة الخضراء، والبصراط، ومنية المرشد، وبني بكار، وبرمبال) عن تحرير 18 محضراً متنوعاً.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول عصام القصيف الحملة على المخابز البلدية بنطاق المركز؛ مما أسفر عن تحرير 25 محضراً متنوعا، وأسفرت الحملات التي تابعها رئيس مركز ومدينة دسوق علاء يوسف عن تحرير 30 مخالفة.

وأشار البيان إلى أن الحملة التموينية التي تابعها رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أيمن إبراهيم خلف الله، للتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين أسفرت عن تحرير 14 محضراً، كما تابع رئيس مركز ومدينة الرياض أحمد عيسى الحملات التموينية على المخابز التي أسفرت عن 10 محاضر.

كما تمكنت الحملات التي تابعها رئيس مركز ومدينة فوه وائل فرج عن تحرير 12 محضراً متنوعاً، وتابع رئيس مركز ومدينة (قلين) خالد كشك الحملات التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 20 محضرا، فيما قاد رئيس مدينة سيدي غازي جمال فهمي حملة تموينية على مخابز ومحال تجارية؛ أسفرت عن تحرير 12 محضرا، كما تم تحرير 10 محاضر خلال الحملات التموينية برئاسة المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.