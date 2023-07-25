الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: 6 أهداف رئيسية لمبادرة "إحلال المركبات".. ومطلوب خطة لتشجيع المواطنين

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مبادرة "إحلال المركبات" تستهدف تحقيق 6 أهداف رئيسية، بداية من الأهداف الصحية والبيئية، الاقتصادية، الاجتماعية، المالية، الصناعية، والسياحية، ومطلوب إلقاء مزيد من الضوء على المبادرة خلال الفترة المقبلة لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة.

وأضاف القطامي، أن المبادرة تعمل على تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعي جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات، وهذا بدوره ينعكس على مصانع إنتاج السيارات، وشركات تغذية صناعة السيارات، حيث تتيح المبادرة للمشتركين الاستفادة من الحافز الأخضر الذى يتراوح بين 10 و25% من قيمة السيارة حسب ترخيص بحد أقصى 65 ألف جنيه، إضافة للحصول على تمويلات بفائدة ميسرة، إضافة للعائد الاقتصادى المتمثل فى تقليل النفقات.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التغيرات المناخية ألقت بظلالها على جميع دول العالم ومن ثم التحول للأخضر من الأهداف الرئيسية التى تسعى إليها الدول خلال السنوات الأخيرة، وهذه المبادرة تعمل على الحد من تلوث الهواء، وكذا الانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عن ذلك التلوث.

وأكد أن المبادرة تستهدف أيضا زيادة أمن وسلامة الطرق نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة والتى كانت تتسبب فى وقوع الحوادث، وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب خاصة في الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من بنوك، شركات تجميع السيارات نتيجة للتوسع في زيادة خطوط الإنتاج، الشركات المُغذية لصناعة السيارات، مراكز الصيانة وأيضًا مالكي وسائقي سيارات التاكسي الجديدة، وبذلك تكون المبادرة من المشروعات القومية العملاقة المنتظر أن يكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع شريطة أن يكون هناك مزيد من الضوء على هذه المبادرة.
 

الانبعاثات الكربونية التغيرات المناخية السيارات القديمة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

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