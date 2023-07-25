الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"السمدوني": محطة تحيا مصر بالإسكندرية نقطة تحول في مجال النقل البحري

الغرف التجارية
الغرف التجارية

ثمن سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عمرو السمدوني، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ، والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل واللوجستيات في مصر شهد تطورا كبيرا وفقا لشهادة الهيئات الدولية، حيث تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، حيث كان ترتيب مصر في 2018 عند 67 من بين 160 دولة، فيما وصل خلال 2023 إلى المركز 57 من إجمالي 139 دولة، كما أن مصر جاءت بالمرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وبتسوانا.

- مصر تستهدف التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة  بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا في طريق تطوير الموانئ البحرية، بشكل كامل، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مشيرا إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تعد أول محطة من نوعها يتم إنشاؤها بشكل كامل داخل ميناء الإسكندرية، لدعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر في التجارة واللوجيستيات.

وأوضح "السمدوني"، أن المحطة تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، بالإضافة إلى وجود أوناش أخرى تعمل في ساحات التخزين، لتسهيل عملية تخزين الحاويات، وكل الأوناش تعمل بالكهرباء في خطوة مهمة نحو الاعتماد على آليات صديقة للبيئة، مؤكدا أن هذه المحطة نقطة تحول في مجال النقل البحري.

وشدد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التوجه نحو تطوير الموانئ البحرية للاستفادة من موقع مصر المتميز بين العالم، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع فاتورة تطوير هذا القطاع الحيوي، إلا أنه أصبح ضرورة في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات عالمية أثرت على خطوط الإمداد، مؤكدا على أهمية التوجه نحو أن تحصل مصر على نصيبها من تجارة الترانزيت في العالم.

استفادة إسكندرية الاسكندري التجارية التصنيف العالمي

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