الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 25465 مخالفة خلال حملات اللجنة العليا لمراقبة الأسواق

طارق رحمي
طارق رحمي

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بنتائج الحملات التفتيشية المستمرة لمراقبة أسعار وجودة السلع والمواد الغذائية بكافة أسواق المحافظة، والتي تنفذها اللجنة الرئيسية ولجانها الفرعية والمشكلة بالقرار رقم (985) لسنة 2022 برئاسة السكرتير العام، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، وللتأكد من توافر السلع بكميات كافية وكذلك لضبط الأسعار.

وأسفرت الحملات منذ بدايتها عن تنفيذ 2383 حملة على 13206 منشأه وتم تحرير عدد 25465 مخالفة في مختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت بين 6977 مخالفة محررة من قبل مديرية التموين، 11032 مخالفة تم تحريرها من خلال حملات مديرية الصحة، إلى جانب 1214 مخالفة قامت حملات مديرية الطب البيطري بتحريرها بالإضافة إلى 6242 مخالفة حررتها هيئة سلامة الغذاء وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات التموين والصحة والطب البيطري ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية بالأسواق، والتأكد من جودتها وصلاحيتها إلى جانب معاينة أسعارها لمواجهة كافة محاولات احتكار السلع أو زيادة أسعارها، بالإضافة إلى تكثيف حملات كلاً من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بالمحافظة.

تحرير مبيعات منجم السكري مخالفة خلال حملات اللجنة العليا لمراقبة

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