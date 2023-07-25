الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خسائر كبيرة.. جفاف الأشجار المزهرة فى شارع الحرير بحلوان (صور)

اختفاء عدد كبير من
اختفاء عدد كبير من الأشجار

رصدت عدسة "الدستور" مشاهد لجفاف نسبة كبيرة من الأشجار المزهرة في شارع الحرير بحلوان، والتي تم زراعتها قبل ثلاث سنوات عند تطويره، بتكلفة بلغت نحو 30 مليون جنيه.

وتعرضت الأشجار المزروعة في جزيرة الشارع، وعلى جانبيه، للجفاف نتيجة لعدم الانتظام في ريها، إلى جانب تدمير بعضها من جانب مجهولين، حيث اختفت بعض الأشجار، بينما تعرضت أخرى للكسر.

وتعد الأشجار المزروعة في شارع الحرير من أفضل الأشجار المزهرة، حيث بلغ سعر الشجرة الواحدة وقت زراعتها نحو 500 جنيه.

حلوان شارع الحرير شارع الحرير بحلوان أشجار مزهرة تطوير حلوان

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