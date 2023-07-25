خسائر كبيرة.. جفاف الأشجار المزهرة فى شارع الحرير بحلوان (صور)

رصدت عدسة "الدستور" مشاهد لجفاف نسبة كبيرة من الأشجار المزهرة في شارع الحرير بحلوان، والتي تم زراعتها قبل ثلاث سنوات عند تطويره، بتكلفة بلغت نحو 30 مليون جنيه.

وتعرضت الأشجار المزروعة في جزيرة الشارع، وعلى جانبيه، للجفاف نتيجة لعدم الانتظام في ريها، إلى جانب تدمير بعضها من جانب مجهولين، حيث اختفت بعض الأشجار، بينما تعرضت أخرى للكسر.

وتعد الأشجار المزروعة في شارع الحرير من أفضل الأشجار المزهرة، حيث بلغ سعر الشجرة الواحدة وقت زراعتها نحو 500 جنيه.