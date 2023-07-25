الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شوارع المنصورة

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار

وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بسرعة الانتهاء من تطوير شوارع المنصورة، مشيرًا إلى أن الهدف من أعمال التطوير هو عودتها إلى سابق عهدها عروسا للنيل، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المتميز.

وكلف المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - رئيس حي غرب المنصورة محمد أمين بالإشراف على أعمال زراعة وتجميل الحدائق والجزر الوسطى بشارع الجيش ضمن أعمال التطوير الجارية بالشارع من أمام استاد المنصورة وصولاً لكوبري سندوب بطول كيلو مترين.

وقال مختار: "نحن نسابق الزمن من أجل إتمام أعمال التطوير"، موجهًا بتكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة تمهيدا لافتتاح أعمال التطوير قريبا.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر، لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الاستاد وصولًا إلى ميدان أم كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية ، مشددًا على عدم المساس بالحدائق العامة وتطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين.

أعمال التطوير الجارية استاد المنصورة الدكتور أيمن مختار الحدائق العامة الجغرافي أيمن مختار شارع الجيش

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