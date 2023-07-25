غلق منشآت مخالفة وضبط إشغالات خلال حملات رقابية بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والـ"كافيهات"؛ لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات.

وأسفرت الحملة التي قام بها حي الجمرك عن تحصيل مبلغ 22 ألف جنيه كغرامات فورية، وتحرير 21 محضرا متنوعا، و 44 إنذارا، وإعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة، وسحب 5 عينات من السلع لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها، وإزالة والتحفظ على 60 حالة إشغال.

ونفذ حي وسط حملة تم خلالها غلق وتشميع 7 منشآت مخالفة، وإيقاف تشغيل منشأة، وتحرير 33 محضرا متنوعا (تموين وبيئة وقوى عاملة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية و الأسعار)، و7 إنذارات، والتحفظ على 210 حالات إشغال، وتحصيل مبلغ 22 ألف جنيه غرامات فورية.

وقامت الإدارات المختصة بحي شرق، بغلق منشأتين غير مرخصتين، وتحصيل غرامات فورية و مديونيات بقيمة 31 ألف جنيه، وتحرير 50 محضرا وإنذار، والتحفظ على 126 حالة إشغال متنوع.

وتمكنت الحملة التي قام بها حي ثان المنتزه، من تحرير 5 محاضر؛ لعدم إعلان الأسعار، و4 محاضر؛ لعدم وجود شهادات صحية للعاملين وإزالة 90 حالة إشغال، والتحفظ على مركبتين للسير عكس الاتجاه.