الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق منشآت مخالفة وضبط إشغالات خلال حملات رقابية بأحياء الإسكندرية

حملات رقابية بأحياء
حملات رقابية بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والـ"كافيهات"؛ لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات.

وأسفرت الحملة التي قام بها حي الجمرك عن تحصيل مبلغ 22 ألف جنيه كغرامات فورية، وتحرير 21 محضرا متنوعا، و 44 إنذارا، وإعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة، وسحب 5 عينات من السلع لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها، وإزالة والتحفظ على 60 حالة إشغال.

ونفذ حي وسط حملة تم خلالها غلق وتشميع 7 منشآت مخالفة، وإيقاف تشغيل منشأة، وتحرير 33 محضرا متنوعا (تموين وبيئة وقوى عاملة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية و الأسعار)، و7 إنذارات، والتحفظ على 210 حالات إشغال، وتحصيل مبلغ 22 ألف جنيه غرامات فورية.

وقامت الإدارات المختصة بحي شرق، بغلق منشأتين غير مرخصتين، وتحصيل غرامات فورية و مديونيات بقيمة 31 ألف جنيه، وتحرير 50 محضرا وإنذار، والتحفظ على 126 حالة إشغال متنوع. 

وتمكنت الحملة التي قام بها حي ثان المنتزه، من تحرير 5 محاضر؛ لعدم إعلان الأسعار، و4 محاضر؛ لعدم وجود شهادات صحية للعاملين وإزالة 90 حالة إشغال، والتحفظ على مركبتين للسير عكس الاتجاه.

منشآت مخالفة الإسكندرية أحياء الإسكندرية كافيهات حي الجمرك

الأكثر قراءة

هل ستفرض شركات الاتصالات 10 قروش على متلقي المكالمات بدءا من أغسطس؟

العثور على جثة فتاة فى مدخل منزل بالمعادى

شوبير يكشف آخر كواليس انتقال الشناوى للنصر السعودى (فيديو)

مشاجرة تنتهى بقتيل فى دار السلام

ينهى حياة جاره بالرصاص فى السلام.. والشرطة تلاحقه

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بكوبرى دهشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا