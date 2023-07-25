تخصيص 88 قطعة أرض بـ23 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 88 قطعة أرض بـ23 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وهى (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – جامعات خاصة – مدارس – مستشفى – مخبز – كنائس، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وزراعية وفندقية وترفيهية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 17 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – جامعة خاصة – تجارى إدارى – سكنى – مركز خدمة وصيانة سيارات)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (صناعى – حوش زراعية)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 9 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى ترفيهى – طبي)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (جامعة خاصة – تجارى إدارى – تجارى فندقى – إداري)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 10 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – طبى – تجارى سكنى – مستشفى – زراعى)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى).

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة بدر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – ترفيهي إداري سياحي تجاري – مشتل)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (عمراني – تجاري)، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (نادٍ اجتماعي – مخبز – تجاري – طبي – محطة بنزين)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (صناعي – تجارى إدارى).

وأوضح الوزير أنه فى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (مدرسة)، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري – إداري – سكني)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (دار مسنين – مدرسة – كنيسة)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (سكنى تجارى – خدمة وصيانة سيارات)، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجارى)، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (إدارى – زراعى)، وفى مدينة بورسعيد الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة)، وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على منح الأندية الرياضية والاجتماعية مهلة عام للانتهاء من استخراج التراخيص، وتنفيذ جميع المنشآت على قطع الأراضي المخصصة لهم بالمدن الجديدة، شريطة سداد كافة المستحقات المالية قبل منح المهلة، وفى حال سابقة منح النوادي الرياضية والاجتماعية مهلة عامين وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلسته أرقام (93 ، 94)، يتم منحها مهلة عام آخر شريطة أن يكون تم تنفيذ نسبة 35 % من المشروع على الأقل، مؤكداً أن منح المهلة يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمدن الجديدة، نظراً لما تمثله من متنفس لسكانها، كما أنها تشكل عامل جذب لزيادة السكن بالمدن الجديدة.