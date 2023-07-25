نقابة المهندسين ومركز تحديث الصناعة يبحثان التعاون لتعميق التصنيع المحلي

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، لبحث أوجه التعاون بين نقابة المهندسين المصرية ومركز تحديث الصناعة لتعميق التصنيع المحلى.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة جاهزة للتعاون، وتفتح ذراعيها لكل ما يساعد في توطين وتعميق الصناعة المحلية، كاشفًا أن من بين لجان النقابة لجنة ناشئة تختص بالصناعة سيكون شغلها الشاغل تعميق التصنيع المحلي ودراسة كيفية التغلب على أية معوقات، وستضم في تشكيلها خبرات صناعية لنقل أفكارها وخبراتها للمستثمرين وأجهزة الدولة المعنية.

وأشار إلى أن النقابة مستعدة للتعاون مع مركز تحديث الصناعة وإمداده باحتياجاته من المهندسين في كافة التخصصات، موضحًا أهمية استغلال مشروعات التخرج التي تنفذها طلاب السنوات النهائية في "بكالوريوسات" الهندسة في الجامعات المختلفة والتي يمكن توجيهها طبقًا لاحتياجات الصناعة، لافتًا إلى أنه قد سبق التعاون مع إحدى الشركات من خلال تنظيم مسابقة لأحسن مشروع طبقًا لاحتياجات الشركة وتم منح مكافآت للفائزين.

وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة تضم عددًا كبيرًا من المهندسين الأكفاء أصحاب الخبرات وشيوخ المهنة في كافة المجالات الهندسية، والذين يرغبون فى العمل التطوعي والمساعدة في تنفيذ مثل تلك الأفكار التي يسعى المركز لتنفيذها.

أكد النبراوي استعداد النقابة للتعاون مع المركز في مجالات ريادة الأعمال، وتوفير برامج لتدريب الشباب في هذا الصدد.

من جانبها عبرت "دعاء سليمة" عن تطلعها للتعاون المثمر مع النقابة كونها تضم قامات وخبرات هندسية يمكن الاستفادة منها في دعم وتعميق التصنيع المحلى، مستعرضة نشاط مركز تحديث الصناعة، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير وتحديث المصانع داخل مصر، وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضحت سليمة أن من بين ما يقوم به المركز هو التركيز على خدمات التحول الرقمي مثل العدادات الذكية، حيث تم تحليل تلك المنتجات وتحديد المكون المستورد والعرض على المصنعين المحليين لتصنيع تلك المكونات، مستطردة: “لدينا أكثر من خارطة طريق نعمل عليها منها على سبيل المثال الخلايا الشمسية للتوافق مع تبني الدولة للطاقة المتجددة”.

وانتهى اللقاء بالاتفاق على الإعداد لبروتوكول تعاون بين النقابة العامة للمهندسين ومركز تحديث الصناعة، لتحديد بنوده وتوقيعه في أقرب وقت، والبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لتلك الاتفاقية.