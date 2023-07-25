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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. حفل موسيقى لـ"ضّ عليها شدة" بمركز محمود سعيد للمتاحف

فريق ضّ عليها شدة
فريق ضّ عليها شدة

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية؛ يستضيف مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، حفلا موسيقيا لفريق "ضّ عليها شدة"، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، بمقر المركز في 6 ش محمد باشا سعيد – جناكليس – الإسكندرية.

ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، إذ تحتفل الإسكندرية في 26 يوليو من كل عام بعيدها القومي، وهو اليوم الذي يوافق خروج الملك فاروق من مصر في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952.

تلقـب الإسكندرية باسم "عـروس البحر الأبيض المتوسط"، كما تٌعرف بـ "لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط" وهي ثاني أهــم مدينة بعد مـدينة القاهرة وتعتبـر العاصمـة الثانيـة لمصر والعاصمة القديمة لها.

تقع الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الاسكندر الأكبر الذي أمر بانشائها وصارت عاصمة لمصر الإغريقية الرومانية ومركزاً للثقافة والحضارة، كما تُعد مقصداً سياحيـا ومنتجعا شاطئيـا ًعلى مدار السنة حيث تجمع بين المعالم الأثرية والمتاحف إلى جانب مقوماتها السياحية المتميزة.

جدير بالذكر أن مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يضم ثلاثة متاحف وهي متاحف (محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث). ويقع هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف وافتتح في ١٧ أبريل لعام 2000. 

ويعرض متحف محمود سعيد أحد رواد الفن التشكيلى فى العصر الحديث لدوره فى الحركة الفنية المصرية، كما يتناول المتحف الثانى والخاص بالأخوين أدهم وسيف وانلى والكائن بالدور العلوي للقصر، أما المتحف الثالث والكائن ببدروم القصر فهو متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية والذى يتميز باحتوائه على أعمال بعض من الرواد والفنانين المعاصرين والحائزين على الجوائز الأولى فى المسابقات الفنية المختلفة.

الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية 23 يوليو 1952 الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية الفن المصري الحديث الفنان محمود سعيد مركز محمود سعيد للمتاحف

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