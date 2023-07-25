"الزراعة": مساحات القطن تتخطى 254 ألف فدان هذا العام

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن عن التقرير النهائي للمساحات المنزرعة بمحصول القطن موسم 2023 حيث بلغت 254 ألف فدان و810 أفدنة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بزراعة أصناف جديدة للقطن المصري.

وقال الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة إن المساحات المنزرعة بمحصول القطن هذا العام حوالي 254810 فداناً.

وأضاف رضوان لـ"الدستور" أن هناك 7 أصناف تجارية عالية الإنتاجية وذلك طبقًاً للقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2023 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري موسم 2023، وهي صنف إكسترا جيزة 92 والمزروع بمحافظة دمياط حيث بلغت المساحة المزروعة منه 8579 فداناً، وصنف سوبر جيزة 97 والمنزروع بمحافظتي المنوفية والقليوبية بمساحة إجمالية 4184 فداناً، وصنف إكسترا جيزة 96 والمنزروع بمركزي فوة ومطوبس بكفر الشيخ بمساحة 11226 فداناً، والصنف سوبر جيزة 94 والمنزروع بكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد بمساحة مقدارها 173887 فداناً، وصنف سوبر جيزة 86 والمنزروع بمحافظة البحيرة والنوبارية والإسكندرية بمساحة مقدارها 29706 فداناً، بذلك تكون المساحة الإجمالية المزروعة بالوجه البحري حوالي 227583 فداناً.

أما بالنسبة للوجه القبلي، قال رضوان إنه قد بلغت المساحة الإجمالية حوالي 26444 فداناً موزعة بين الصنف جيزة 95 والمنزروع بمحافظة أسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا وبني سويف والوادي الجديد بمساحة مقدارها 26358 فداناً، بالإضافة إلى الصنف الجديد جيزة 98 والمنزروع بمحافظة سوهاج ولأول مرة بمساحة 85 فداناً بمركز دار السلام.

وأضاف مدير معهد بحوث القطن أنه تم زراعة مساحة 782 فداناً منزروعة بالمحطات البحثية ومزارع قطاع الإنتاج بالوجهين البحري والقبلي، والتي تشمل برامج معهد بحوث القطن والإكثارات الأولية لجميع الأصناف التجارية.