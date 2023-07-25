الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: استمرار موجة الحر الشديد بأغلب الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 41 درجة

الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار موجة الحر الشديد على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث متوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 45 درجة مئوية. 

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية ، وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء: القاهرة العظمى 38  درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46  والصغرى  29 درجة.

الاقمار الصناعية درجات الحرارة شواطئ مطروح درجة الحرارة درجة الحرارة المحسوسة

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