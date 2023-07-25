الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد إمام ينتهى من تصوير فيلم "أبونسب".. ويؤكد: أحلى فيلم قدمته

محمد إمام في فيلم
محمد إمام في فيلم أبونسب

انتهى الفنان محمد إمام من تصوير فيلمه الجديد "أبونسب"، فجر اليوم، والذي كان من المقرر طرحه خلال موسم الصيف، ولكن لم يستقر فريق العمل على موعد نهائي لطرح العمل حتى الآن. 

وشارك إمام جمهوره بصورة من كواليس العمل، معلقًا عليها قائلًا: "الحمدلله فركش فيلم #أبو_نسب، وده شكلي بعد ما خلصت تصوير الفيلم".

وأضاف: "لسه ماقررتش ميعاد نزوله.. بس تقريبًا ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي.. عندي كلام كتير عاوز أقوله على طاقم العمل.. بس أنام شوية وأصحى نشوف الموضوع ده".

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ويجسد النجم محمد إمام خلال أحداث فيلم "أبونسب" شخصية شاب يقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية، وتقابل محمد إمام وتحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

محمد إمام ابو نسب الفنان محمد إمام فريق العمل

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