الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" يواصل تحقيق أرقام قياسية بإيرادات أكثر من 108 ملايين جنيه

بيت الروبى
بيت الروبى

واصل الفنان كريم عبدالعزيز تصدره لقائمة إيرادات شباك التذاكر بفيلمه «بيت الروبي»، الذي حقق أرقامًا قياسية خلال فترة قصيرة.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجمع فيلم بيت الروبي لكريم عبدالعزيز حتى صباح اليوم إيرادات بقيمة 108 ملايين و495 ألفًا و791 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة للغاية، ويواصل الفيلم زحفه نحو الأعلى في تاريخ إيرادات السينما خلال أيام قليلة بهذا المعدل.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب "السوشيال ميديا"، وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل، وكيفية التغلب عليها.

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