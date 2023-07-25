معهد محاماة القاهرة الكبرى ينظم محاضرتين عن التنمية البشرية غدا

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، غدا الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات "حلوان ـ شبرا الخيمة ـ شمال وجنوب الجيزة"، تحت إشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.

يلقي المحاضرتين الدكتور هشام الجيار، خبير التنمية البشرية، والقاضي السابق بالقضاء العسكري، والمحامي بالنقض، ومن المقرر أن يتناول التنمية البشرية وكيفية استغلالها في مهنة المحاماة.

ويسعى مجلس نقابة المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

ويعد المعهد شرطاً للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.