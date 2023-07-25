الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 23 طائرة على متنها 4600 سائح

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، لاستقبال 23 رحلة طيران دولية من دول أوروبا تقل على متنها 4600 سائح من مختلف الجنسيات، ضمن 128 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.

وتبين من كشوف الرحلات أنه من المقرر أن يستقبل المطار 23 رحلة بينها 5 رحلات من التشيك، 8 رحلات من بولندا، ورحلتان من إيطاليا، ورحلة من سويسرا، وبلجيكا، وهولندا، ولكسمبورج، و3 من ألمانيا، ورحلة داخلية.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل 128 رحلة طيران على مدار الأسبوع الجاري بدايةً من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والإيطالية في صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.

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