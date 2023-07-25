الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. ارتفاع أعداد ضحايا الحرائق فى الجزائر وإحالة شكوى بيراميدز ضد "الشحات" للتظلمات

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الإحصاء: 87 مليون دولار واردات المصريين من التبغ خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات المصريين من التبغ المفروم أو المكبوس أو للمضع وصلت إلى حدود 87 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 71.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة، بزيادة قدرها 15.3 مليون دولار. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25- 7- 2023 في محافظات مصر

مع بدء الساعات الصباحية في ثاني أيام العمل الأسبوعية، شغل بال المواطنين معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25- 7- 2023 في محافظات مصر وحالة الطقس، لتفادي الطقس الحار، وارتفاع درجات الحرارة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى درجات الحرارة، لكي يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة التظلمات

قررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، إلى لجنة التظلمات للبت فيها، وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات ومحمد الشيبي، لاعب بيراميدز. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع بيت الوطن

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه جار تنفيذ عدة مشروعات بالمدينة من أعمال تطوير الطرق وأعمال البنية التحتية للمشروع القومي "بيت الوطن". لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ارتفاع وفيات حرائق الغابات بالجزائر إلى 34 شخصًا

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات متواصلة منذ الأحد بولايات شمالية إلى 34 قتيلًا، وحسب بيان للوزارة ارتفعت حصيلة ضحايا هذه الحرائق إلى 34 وفاة بينهم 10 عسكريين و24 مدنيًا. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

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