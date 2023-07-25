حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 فى محافظات مصر

مع بدء الساعات الصباحية في ثاني أيام العمل الأسبوعية شغل بال المواطنين معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس لتفادي الطقس الحار، وارتفاع درجات الحرارة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى درجات الحرارة، لكي يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى وفي السواحل الشرقية بجنوب سيناء وفي جنوب الصعيد، وطقس حار رطب على كافة السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب في الليل على جميع الأنحاء في جميع محافظات مصر.

اقرأ ايضا

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في محافظات مصر





حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وتنشر "الدستور" حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في محافظات مصر في هذه السطور القادمة لتفادي الطقس الحار.

وتتوقع هيئة الأرصاد في مصر أن يشهد اليوم الثلاثاء ارتفاعًا فى نسب الرطوبة، وعلى مدار اليوم سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ووجود شبورة مائية بالصباح الباكر في بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى والسواحل الشمالية وبمدن القناة ووسط سيناء.



ويشهد اليوم الثلاثاء نشاط رياح على شواطئ مطروح وفي الضبعة والعلمين والإسكندرية، وتكون سرعة الرياح من حوالي 40: 50 كم فى الساعة ويكون ارتفاع الموج من 2: 3 متر.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

محافظات القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والدرجة الصغرى تكون 27 درجة، ومحافظة الإسكندرية الدرجة العظمى 33 والدرجة الصغرى 24 درجة، ومحافظة مرسى مطروح الدرجة العظمى 32 درجة والدرجة الصغرى تكون 23 درجة، ومحافظة سوهاج وتكون الدرجة العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، ومحافظة قنا العظمى 44 درجة والدرجة الصغرى 28 درجة، ومحافظة أسوان الدرجة العظمى 45 درجة والدرجة المحسوسة 46 والدرجة الصغرى 29 درجة.



ومن الجدير بالذكر أن الانقلاب الصيفي في هذا العام 2023م حدث في تمام الساعة (5:59) مساءً وذلك بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف في هذا العام عدد 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

