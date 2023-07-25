الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بدء الساعات الصباحية في ثاني أيام العمل الأسبوعية شغل بال المواطنين معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس لتفادي الطقس الحار، وارتفاع درجات الحرارة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى درجات الحرارة، لكي يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى وفي السواحل الشرقية بجنوب سيناء وفي جنوب الصعيد، وطقس حار رطب على كافة السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة رطب في الليل على جميع الأنحاء في جميع محافظات مصر.

 

اقرأ ايضا

سجل بياناتك واستلم نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة العام الدراسي 2023

 

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في محافظات مصر

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

وتنشر "الدستور" حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في محافظات مصر في هذه السطور القادمة لتفادي الطقس الحار.

وتتوقع هيئة الأرصاد في مصر أن يشهد اليوم الثلاثاء ارتفاعًا فى نسب الرطوبة، وعلى مدار اليوم سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ووجود شبورة مائية بالصباح الباكر في بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى والسواحل الشمالية وبمدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد اليوم الثلاثاء نشاط رياح على شواطئ مطروح وفي الضبعة والعلمين والإسكندرية، وتكون سرعة الرياح من حوالي 40: 50 كم فى الساعة ويكون ارتفاع الموج من 2: 3 متر.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: 
محافظات القاهرة العظمى 38  درجة والمحسوسة 41 درجة والدرجة الصغرى تكون 27 درجة، ومحافظة الإسكندرية الدرجة العظمى 33 والدرجة الصغرى 24 درجة، ومحافظة مرسى مطروح الدرجة العظمى 32 درجة والدرجة الصغرى تكون 23 درجة، ومحافظة سوهاج وتكون الدرجة العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، ومحافظة قنا العظمى 44 درجة والدرجة الصغرى 28 درجة، ومحافظة أسوان الدرجة العظمى 45 درجة والدرجة المحسوسة 46  والدرجة الصغرى  29 درجة.
 

مع الطقس الحار.. طرق بسيطة للتخلص من أثار الشمس الحارقة على البشرة

لماذا نشعر بالتعب المستمر خلال فصل الطقس شديد الحرارة؟

ومن الجدير بالذكر أن الانقلاب الصيفي في هذا العام 2023م حدث في تمام الساعة (5:59) مساءً وذلك بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف في هذا العام عدد 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الثلاثاء درجات الحرارة محافظات مصر

الأكثر قراءة

الخارجية السودانية: وقف انتهاكات الدعم السريع هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

إقبال كبير من المصطافين على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

بلومبرج: أهم اقتصاديات منطقة اليورو تحذر من الركود والانكماش

ليتوانيا تقترح زيادة الاعتماد على موانئ دول البلطيق لتصدير الحبوب الأوكرانية

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق أسانسير عقار الدقى

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب