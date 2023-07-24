الإحصاء: 87 مليون دولار واردات المصريين من التبغ خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضع إلى حدود 87 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 71.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة، بزيادة قدرها 15.3 مليون دولار.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات تبغ ورق دخان بلغت 16.052 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 30.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 14.3 مليون دولار.

كما سجلت واردات شاى 88.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 123.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 34.7 مليون دولار.

وهبطت واردات سكر مكرر إلى 48 ألف دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 39 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة العام السابق عليه من العام السابق، بزيادة قدرها 9 آلاف دولار.

يذكر أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد تراجعت إلى نحو 25 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأبريل 2023، مقابل 34.3 مليار دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بفارق 9.2 مليار دولار.