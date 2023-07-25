رئيس جهاز القاهرة الجديدة يكشف أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع بيت الوطن

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه جار تنفيذ عدة مشروعات بالمدينة من أعمال تطوير الطرق وأعمال البنية التحتية للمشروع القومي "بيت الوطن".

وأشار المهندس عبد الرووف الغيطي، إلى أن أعمال الطرق الجارية بامتداد الشرقي، كما جار رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى وتنفيذ أعمال تطوير محور 24، الذي يربط التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن.

وأضاف المهندس عبد الرووف حامد الغيطي، أنه جار تنفيذ أعمال المرافق ببيت الوطن ومنطقة الامتداد الشرقي، حيث جار تنفيذ العديد من أعمال المرافق والبنية التحتية في مشروع بيت الوطن بمنطقة الامتداد الشرقي بالقاهرة الجديدة، وهي أعمال تشمل توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والإنارة والتليفونات وغيرها من الخدمات الأساسية التي تضمن جودة الحياة للسكان وتجعل المشروع مكاناً مريحاً وآمناً للعيش والعمل.

وأوضح أنه تم تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية في المشروع بالتعاون مع شركات ومؤسسات مختلفة في مجالات التصميم والإنشاء والتشغيل، وتم استخدام أحدث التقنيات والمعايير الفنية في تنفيذ هذه الأعمال.

واستكمل أن أعمال المرافق والبنية التحتية في مشروع بيت الوطن بمنطقة الامتداد الشرقي بالقاهرة الجديدة، تشمل تصميم وتنفيذ الطرق والجسور والانفاق والأنظمة الهيدروليكية والصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والمنشآت الرياضية والترفيهية والثقافية والمساجد.

واستكمل رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه جار تنفيذ أعمال الطرق بحى اللوتس ومركز خدمات المدينة بالتجمع الخامس، مؤكدا على ضرورى تكثيف الأعمال وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الطرق والبنية الأساسية للمشروعات المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات.

المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة أثناء الجولة

المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة أثناء الجولة

المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة أثناء الجولة

المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة أثناء الجولة

المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة أثناء الجولة