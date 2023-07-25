الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع وفيات حرائق الغابات بالجزائر إلى 34 شخصًا

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات متواصلة منذ الأحد بولايات شمالية إلى 34 قتيلا.

وحسب بيان للوزارة ارتفعت حصيلة ضحايا هذه الحرائق إلى 34 وفاة بينهم 10 عسكريين و24 مدنيا.

وأوضحت أن قوات الحماية المدنية تواصل مكافحة الحرائق على مستوى 11 ولاية معنية حاليا، حيث تعزز عدد الأفراد المقحمين ليصل إلى 8000 فرد إلى جانب شاحنات إطفاء وطائرات قاذفة للمياه.

وقبل أيام، أعلنت السلطات تفعيل حالة التأهب القصوى تحسبا لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامنا مع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع.

ومنذ أسابيع، تشهد معظم ولايات الجزائر موجة حر قياسية لامست 50 درجة بعدة مناطق بصحراء البلاد وحتى شمالها. 

الأكثر قراءة

ارتفاع درجات الحرارة القاسية فى كاليفورنيا

أحمد فهمى: بحب التمثيل جدا والأدوار الغامقة

على جمعة: هذا التصرف قلة أدب مع الله (فيديو)

أردوغان: مستعدون للمساهمة فى إنهاء الحرب فى أوكرانيا

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 فى محافظات مصر

الأعلى منذ 50 عاما.. درجات حرارة قياسية تحكم قبضتها على أوروبا والولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب