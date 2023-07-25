الكندوز بـ 2345 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق ولدى الجزارين حيث سجل سعر اللحوم الكندوز بين 280 و345 جنيها للكيلو.

فيما سجل سعر الكيلو قائم فى العجول والجاموس ليترواح سعر الكيلو قائم ما بين 135 إلى 140 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجاموس الكبير ما بين 130 إلى 135 جنيها.

و سجلت لحوم البتلو من 300 إلى 380 جنيها فيما سجل سعر اللحم المفروم من 280 إلى 290 جنيها للكيلو ، والسجق ما بين 210 الى 230 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم المستوردة المجمدة بين 160 إلى 190 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر الكبدة البلدى بين 290 الى 300 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر الكبدة المجمدة 150 جنيها للكيلو.