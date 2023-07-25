السيطرة على حريق بمحل بن فى البساتين دون خسائر بشرية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق محل بن بمنطقة البساتين دون خسائر بشرية

وكان تبلغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ حريق داخل محل بشارع فايدة كامل من شارع أحمد ذكي دائرة قسم البساتين.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمدخنة ارتفاعها حوالي ٣٠ مترًا ممتدة بمنور العقار محل البلاغ بارتفاع العقار، خاصة بمحل بن كائن بالدور الاأضي بالعقار محل البلاغ.

وتم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية دون حدوث إصابات أو امتداد للحريق أو محتجزين، ودون حدوث تلفيات بأي شقة بالعقار محل البلاغ.

وبأخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.