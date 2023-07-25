رويترز: انكماش النشاط التجارى لمنطقة اليورو بنسبة كبيرة عن المتوقع وتراجع الطلب

أكدت وكالة رويترز الأمريكية، أن انكماش النشاط التجاري لمنطقة اليورو بنسبة كبيرة عن المتوقع، مع تراجع الطلب وانخفاض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة.

وأظهر استطلاع لرويترز، أن النشاط التجاري لمنطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعا في يوليو مع تراجع الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة في الاتحاد، في حين انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور كورونا لأول مرة.

وأكد التقرير: “كان التراجع واسع النطاق مع وجود أكبر اقتصادين في منطقة اليورو - ألمانيا وفرنسا - في منطقة انكماش ومن المرجح أن يزيد المخاوف من انزلاق الكتلة إلى الركود مرة أخرى”.

وأشار الاستطلاع أيضًا إلى أن حملة البنك المركزي الأوروبي المستمرة لرفع أسعار الفائدة بدأت تلقي بظلالها على المستهلكين وتؤثر على قطاع الخدمات.

وقال باولو غرينياني من أكسفورد إيكونوميكس: "كان الضعف منتشرًا على نطاق واسع في جميع القطاعات، لكن قطاع التصنيع هو الذي سجل قراءة سيئة أخرى".

وقال التقرير إن التدهور في ظروف الاقتصاد الكلي يسير على قدم وساق وينتشر من التصنيع إلى القطاعات الأخري، ونتوقع نموًا ضعيفًا للنصف الثاني من العام، لكن بيانات اليوم تشير إلى أن خطر حدوث انكماش طفيف في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث آخذ في الازدياد".

وأشار التقرير إلى أن انكماش النشاط في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا في يوليو الحالي مما زاد من احتمال حدوث ركود في النصف الثاني.

وامتد الانكماش في فرنسا حتى شهر يوليو، حيث كان أداء قطاعي الخدمات والتصنيع أسوأ من المتوقع، وانخفض اليورو وانخفضت عائدات السندات الحكومية في الكتلة بعد البيانات التي كانت أضعف من المتوقع.

وينمو القطاع الخاص في بريطانيا، خارج منطقة اليورو، بأضعف وتيرة له في ستة أشهر في يوليو مع ركود طلبات الشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي لا يزال مرتفعا.